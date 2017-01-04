Akdeniz'de 3 il için fırtına ve sağanak uyarısı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Muğla'da yarın fırtına ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güney ve batı yönlerden esen rüzgar, yarın bölge genelinde güneybatı yönünden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Muğla merkez ve ilçeleri, Antalya'nın Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta'nın Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor.

Sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur, cuma günü ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Denizlerde ise Bodrum-Anamur arasında rüzgarın yarından itibaren güneybatıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2, yer yer 3 ila 4 metre olacağı tahmin ediliyor, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, hızlı kar erimeleri, ani su baskını, sel, taşkın, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.