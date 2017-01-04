Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Karasacu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan Suat Özavşar'a ait tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Çok sayıda araç ve ekipmanla yangını söndürmeye çalışan ekipler, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını sürdürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.