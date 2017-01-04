04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Karasacu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan Suat Özavşar'a ait tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Çok sayıda araç ve ekipmanla yangını söndürmeye çalışan ekipler, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını sürdürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'taki fabrika yangını
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ FABRİKA YANGINI
Kahramanmaraş'taki terör operasyonu
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI