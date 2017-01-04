Antalyaspor'a 43 milyon liralık tesis

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 43 milyon 187 bin liraya mal olan spor tesisi, Antalyaspor Kulübü'ne devredildi.

Döşemaltı ilçesinde 135 bin metrekarelik alana kurulan tesisle ilgili spor kompleksinde düzenlenen basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay ve Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır katıldı.

Toplantıda konuşan Menderes Türel, büyükşehir belediyesi olarak imza attıkları projeler aracılığıyla Antalya'yı hak ettiği çehreyi kazandırdıklarını söyledi.

Antalyaspor tesislerinin hayalini göreve gelmeden önce kurduğunu belirten Türel, "Henüz bir yıllık görevimin ardından 2015'te temelini attığımız bu rüya projeyi çok kısa zamanda bitirerek Antalyamıza kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Antalya ve Antalyaspor'a Avrupa'nın en iyi tesisini sunuyoruz. Sadece bir yılda, daha devraldığımız enkazı temizlemeden planladık, projelendirdik, temel attık ve şimdi de Antalyalıların hizmetine sunuyoruz." dedi.

Söz konusu tesisin Antalya ve Antalyaspor için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Türel, şehrin bu konumuna uygun projelere imza atmayı hızla sürdüreceklerini kaydetti.





- Başkan Türel'e teşekkür





Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ise göreve geldikleri andan itibaren büyük hedeflerden bahsettiklerini hatırlatarak, bu hedeflerin altının ancak tesisleşmeyle doldurulabileceğini ifade etti.

Yeni tesisle gurur duyduğunu ve Belediye Başkanı Türel'e böyle bir tesisi kulübe kazandığı için teşekkür eden Öztürk, "Avrupa'daki birçok tesisi gezdim, bu kadar kompakt ve ihtiyaçları karşılayabilen bir tesis görmedim. Antalyaspor inşallah bu tesisin de katkısıyla özlenen günlerine dönecek. Bu tesisin yapımında öne çıkan kişi sayın Belediye Başkanımız Menderes Türel oldu. Tesise onun adının verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da Başkan Türel'in Antalyaspor için bir şans olduğunu ifade ederek, yapılan tesisleşmeyle futbol kenti haline gelen Antalya'nın ligde üst sıralara oynaması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından imzalanan protokolle tesis, Antalyaspor Kulübü'ne devredildi.

Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor.

Tesisin açılışı cumartesi günü düzenlenecek resmi törenle gerçekleştirilecek.