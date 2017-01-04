Bingöl'deki terör operasyonları

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik kentte yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ'ın ülkenin farklı bölgelerinde devletin bekası ile milletin birlik ve beraberliğine kasteden saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Devletin tüm kurumları ve milletin bu saldırılara karşı koyduğunu kaydeden Bektaş, şu bilgileri paylaştı:

"FETÖ/PDY soruşturmasında 823 kişi hakkında adli soruşturma yürütüldü. Zanlılardan 183'ü tutuklandı, 118 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 900 kişi hakkında adli soruşturma yürütüldü. 83 zanlı tutuklandı, 217 kişi hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından dava açıldı."

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 57 kişi hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü bildiren Bektaş, zanlılardan 7'sinin tutuklandığını, 13'ü hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açıldığını ifade etti.

Bektaş, ülkenin bekasına, milletin birlik ve beraberliğine kasteden silahlı terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



