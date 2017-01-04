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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Annesi ile 3 kardeşini öldürdü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:22

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, annesi, ağabeyi ile 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Ali Ragıpoğlu (53), ilçeye bağlı Yukarı Çavuşlu Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi Zehra (80), ağabeyi Ahmet, kız kardeşi Elmas ve bedensel engelli diğer kız kardeşi Asuman Ragıpoğlu'na tüfekle ateş etti.

Ragıpoğlu'nun annesi ve kardeşleri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası Of ilçesindeki bir akrabasını arayarak durumu bildiren Ragıpoğlu, akrabasının eve gelmesinin ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cumhuriyet savcıları ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra cesetler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze araçlarıyla Sürmene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Ragıpoğlu'nun, bir süre önce İstanbul'da görev yaptığı Kızılay'dan emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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