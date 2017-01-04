TOBB Doğalgaz Meclisi gazda talep artışını değerlendirdi

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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğalgaz Meclisinin son toplantısında, bu kış mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle gaz talebinde görülen artışın değerlendirildiği belirtildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Doğalgaz Meclisi, 28 Aralık'ta İbrahim Akbal başkanlığında toplandı. 2016 yılının bu son toplantısında, kış dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis Başkanı Akbal, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 kışının beklenenden daha soğuk geçtiğini, günlük doğalgaz talebinin 270 milyon metreküp seviyesine ulaştığını bildirdi.

Doğalgazın yüzde 38’inin elektrik üretiminde, yüzde 32’sinin ise sanayide tüketildiğini aktaran Akbal, doğalgaz arz güvenliğine yönelik yoğun bir gündem bulunduğunu, bu kapsamda planlanan yüzer LNG ve yeniden gazlaştırma (FSRU) projesinin devreye alındığını anımsattı.

Aynı zamanda, Egegaz LNG terminalinin günlük sevkiyat kapasitesinin 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkarıldığını belirten Akbal, Tuz Gölü yeraltı depolama tesisi için de gaz alımına başlanacağı bilgisini paylaştı.

Akbal, BOTAŞ’ın ulusal iletim şebekesinin taşıma kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların da devam ettiğini bildirdi.

- Tüketimin büyük kısmı konutlardan

Meclis Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan da Aralık ayında pik doğalgaz çekişinin 135 milyon metreküplük kısmının konutlardan kaynaklandığını ifade ederek, soğuk havanın devam etmesi halinde bu rakamın 140 milyon metreküpe kadar çıkabileceğine dikkati çekti.

Arslan, doğalgazdan elektrik üreten sektör temsilcilerinin santrallere getirilen kısıntı uygulamasından sektörün olumsuz etkilendiğini, oluşan fahiş fiyatlar sonucunda firmaların yok olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmeleri üzerine, elektrik ve doğalgaz piyasalarının birbirlerine olan bu etkilerinden dolayı her iki piyasada da eş zamanlı olarak serbestleşme sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

- Doğalgaz önümüzdeki 30 senenin kazananları arasında

Açıklamaya göre, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz da toplantıda, LNG piyasalarında değişen dinamikler ve beklentilere ilişkin bir sunum yaptı.

Doğalgazın enerji portföyündeki yerini koruyacağını, ancak gelecek 25-30 sene içinde artan enerji ihtiyacının yarısına yakınının düşük karbonlu yakıtlardan karşılanacağını belirten Karbuz, doğalgazın toplam birincil enerji talebindeki payının yüzde 24-25 civarında kalacağını bildirdi.

Karbuz, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya olan bağımlığını azaltmak ve LNG girişini artırmak için hazırladığı strateji belgesine değinirken de son 10-12 yılda LNG’ye büyük ilgi olduğuna, önümüzdeki 30 yıllık süreçte LNG ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının yüzde 25'den yüzde 50'ye kadar çıkacağına dikkati çekti.



