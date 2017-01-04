04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TOBB Doğalgaz Meclisi gazda talep artışını değerlendirdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:26

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğalgaz Meclisinin son toplantısında, bu kış mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle gaz talebinde görülen artışın değerlendirildiği belirtildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Doğalgaz Meclisi, 28 Aralık'ta İbrahim Akbal başkanlığında toplandı. 2016 yılının bu son toplantısında, kış dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis Başkanı Akbal, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 kışının beklenenden daha soğuk geçtiğini, günlük doğalgaz talebinin 270 milyon metreküp seviyesine ulaştığını bildirdi.

Doğalgazın yüzde 38’inin elektrik üretiminde, yüzde 32’sinin ise sanayide tüketildiğini aktaran Akbal, doğalgaz arz güvenliğine yönelik yoğun bir gündem bulunduğunu, bu kapsamda planlanan yüzer LNG ve yeniden gazlaştırma (FSRU) projesinin devreye alındığını anımsattı.

Aynı zamanda, Egegaz LNG terminalinin günlük sevkiyat kapasitesinin 16 milyon metreküpten 24 milyon metreküpe çıkarıldığını belirten Akbal, Tuz Gölü yeraltı depolama tesisi için de gaz alımına başlanacağı bilgisini paylaştı.

Akbal, BOTAŞ’ın ulusal iletim şebekesinin taşıma kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların da devam ettiğini bildirdi.

- Tüketimin büyük kısmı konutlardan

Meclis Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan da Aralık ayında pik doğalgaz çekişinin 135 milyon metreküplük kısmının konutlardan kaynaklandığını ifade ederek, soğuk havanın devam etmesi halinde bu rakamın 140 milyon metreküpe kadar çıkabileceğine dikkati çekti.

Arslan, doğalgazdan elektrik üreten sektör temsilcilerinin santrallere getirilen kısıntı uygulamasından sektörün olumsuz etkilendiğini, oluşan fahiş fiyatlar sonucunda firmaların yok olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmeleri üzerine, elektrik ve doğalgaz piyasalarının birbirlerine olan bu etkilerinden dolayı her iki piyasada da eş zamanlı olarak serbestleşme sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

- Doğalgaz önümüzdeki 30 senenin kazananları arasında

Açıklamaya göre, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz da toplantıda, LNG piyasalarında değişen dinamikler ve beklentilere ilişkin bir sunum yaptı.

Doğalgazın enerji portföyündeki yerini koruyacağını, ancak gelecek 25-30 sene içinde artan enerji ihtiyacının yarısına yakınının düşük karbonlu yakıtlardan karşılanacağını belirten Karbuz, doğalgazın toplam birincil enerji talebindeki payının yüzde 24-25 civarında kalacağını bildirdi.

Karbuz, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya olan bağımlığını azaltmak ve LNG girişini artırmak için hazırladığı strateji belgesine değinirken de son 10-12 yılda LNG’ye büyük ilgi olduğuna, önümüzdeki 30 yıllık süreçte LNG ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının yüzde 25'den yüzde 50'ye kadar çıkacağına dikkati çekti.


İLGİLİ HABERLER

Pansiyonlu okullar için beslenme rehberi hazırlandı
YEREL

PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME REHBERİ HAZIRLANDI
Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KANADALI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
LYS'de kısa cevap &quot;tek kelime&quot; olacak
YEREL

LYS'DE KISA CEVAP "TEK KELİME" OLACAK
Chapecoense sahaya indi
YEREL

CHAPECOENSE SAHAYA İNDİ
Faraday Future'ın sürücüsüz elektrikli aracı ortaya çıktı
YEREL

FARADAY FUTURE'IN SÜRÜCÜSÜZ ELEKTRİKLİ ARACI ORTAYA ÇIKTI
CHP MYK toplantısı
YEREL

CHP MYK TOPLANTISI
Yıldırım esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi
YEREL

YILDIRIM ESNAF VE SANATKARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Yıldırım, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi
YEREL

YILDIRIM, ESNAF VE SANATKARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Ankara'daki FETÖ soruşturması
YEREL

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Iraklı Bakan İsa ile görüştü
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, IRAKLI BAKAN İSA İLE GÖRÜŞTÜ
Kayseri'de 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 4 kişi, Adana'da gözaltına alındı.
YEREL

KAYSERİ'DE 14 ASKERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİRİ KADIN 4 KİŞİ, ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Kılıçdaroğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman ile görüştü
YEREL

KILIÇDAROĞLU, CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Sur yeniden inşa ediliyor
YEREL

SUR YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
HSYK'nın Yargı Reformu Stratejisi tamamlandı
YEREL

HSYK'NIN YARGI REFORMU STRATEJİSİ TAMAMLANDI

CHP MYK toplantısı
YEREL

CHP MYK TOPLANTISI

Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
ABD'de kadınlar Trump karşıtı gösteri planlıyor
YEREL

ABD'DE KADINLAR TRUMP KARŞITI GÖSTERİ PLANLIYOR
Torunlarına bakan anneanne ve babaannelere destek
YEREL

TORUNLARINA BAKAN ANNEANNE VE BABAANNELERE DESTEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Duncan ile görüştü
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, DUNCAN İLE GÖRÜŞTÜ
AK Parti Gençlik Kollarından kan bağışı
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN KAN BAĞIŞI
Nata Vega'da Yıl Sonu İndirim Festivali
YEREL

NATA VEGA'DA YIL SONU İNDİRİM FESTİVALİ
Yıldırım, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi
YEREL

YILDIRIM, ESNAF VE SANATKARLARLA BİR ARAYA GELDİ