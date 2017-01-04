Samsunspor, transfer tahtasının açılmasını bekliyor

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, transfer tahtasının açılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Araboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübe FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının bittiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da eski futbolcuların alacakları nedeniyle transfer tahtalarını kapattığına işaret eden Araboğlu, "Yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacımız var. Bu parayı bulup, transfer tahtasının açılması için yoğun şekilde çalışıyoruz. Başkanımız Erkurt Tutu, tahtanın açılması için Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Bugün yaptığımız görüşmeler sonucunda tahtanın açılması için ilerleme katettik." ifadelerini kullandı.

Araboğlu, yarın transfer tahtasının açılması konusunun netleşmesini beklediklerini dile getirerek, tahtanın açılmasının ardından görüştükleri oyunculara hemen imzayı attıracaklarını kaydetti.



