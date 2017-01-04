CHP MYK toplantısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - CHP, anayasa değişikliği teklifine karşı takınacağı tavrı kapalı grup toplantısında değerlendirecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürerken, toplantının ana gündem maddesini ise uzatılan Olağanüstü hal (OHAL) ve Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen anayasa değişikliği teklifi oluşturdu.

OHAL'in uzatılmasına başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere, MYK üyelerinin tepki gösterdiği ve uzatma kararını eleştirdiği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen anayasa değişikliği teklifi de MYK'da ele alındı. CHP MYK'nın bu konuda partinin tavrını belirlemek üzere bir kapalı grup toplantısı yapma kararı aldığı belirtildi.

Toplantının cuma ya da haftaya pazartesi günü yapılması bekleniyor.







