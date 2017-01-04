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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:16

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Geçen yıl sıfır faizli kredi uygulamasını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın desteğiyle başlattık. Şimdi de Esnafımız için Ahilik İşsizlik Sigortası Fonu'nu kuruyoruz. Sayın Başbakanımız esnafımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktı." dedi.

Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkündeki, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini kabulünde konuştu.

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen saldırıyı lanetlediğini belirten Tüfenkci, bu saldırının Türkiye'ye ve bütün insanlığa yapıldığını, bunu yapanların kısa sürede ortaya çıkarılarak gereğinin yapılacağını söyledi.

Ahiliğin, kardeşliği ve dayanışmayı yansıttığını ifade eden Tüfenkci, hükümet olarak dün olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarlara sahip çıktıklarını, sorunlarının çözümü için adım attıklarını anlattı. Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımız esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik çalışmaların önünü açtı, hızlandırdı. Allah razı olsun. 2002 yılından bu yana hükümetimizin ilgili bakanları da hep bu yönde çalıştı. Geçen yıl sıfır faizli kredi uygulamasını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın desteğiyle başlattık. Şimdi de Esnafımız için Ahilik İşsizlik Sigortası Fonu'nu kuruyoruz. Sayın Başbakanımız esnafımıza her zaman olduğu gibi sahip çıktı. Ahilik Sandığı adını verdik. Ahilik, tam bir demokrasi hareketidir. Bir fark vardır, demokrasilerdeki rekabetin yerine Ahilik'te karşılıklı yardımlaşma, ben yerine biz vardır. Biz dürüstlük, doğruluk, kardeşlik ekseninde bir ve bütünüz. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma bu toprağın genlerinde var."

Geçen yıl ihracatçıya, yatırımcıya, üreticiye, çiftçiye verilen teşvikler ve alınan kararlara değinen Tüfenkci, "Biz esnafın, üretenin, istihdam sağlayanın, reel ekonominin, Türkiye'nin yanındayız. Biz hep beraber biriz, birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni anayasada da muhafaza edilmesini talep ediyoruz"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Fonu'nun önemine işaret ederek, esnafın sosyal devletin himayesi altında olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım'ın esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm için hızla hareket edilmesini sağladığına dikkati çeken Palandöken, esnafın ve sanatkarın farklı ideolojileri tartışmak yerine ekmeğine sahip çıkmalarını istedi.

Palandöken, Anayasa'daki esnaf ve sanatkarın korunmasına yönelik maddeleri anımsatarak, "Hiçbir meslek kuruluşuna nasip olmayan bu anayasadaki evrensel hakkımızı da yeni anayasada aynı şekilde muhafaza edilmesini arz ve talep ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında esnafın kendisini tankların önüne attığını vurgulayan Palandöken, esnafın vicdanının sesini dinleyerek karar verdiğini dile getirdi.

TESKOMB Genel Başkanı Kadir Akgül ise AK Parti hükümetleri öncesi bir devlet bakanından 6 ay randevu alamadıklarını, bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca esnafı ziyaret ettiğine dikkati çekti. TESK'in yıllarca hükümetlerle karşı karşıya geldiğini ve esnaf için bir fayda sağlayamadığını, bugün ise çalışmaları hükümetle istişare içerisinde sürdürerek çözümlere imza attığını vurgulayan Akgül, böylece esnafa sürekli destek verildiğini ve zor duruma düşülmesinin önlendiğini vurguladı. Akgül, Ahilik Fonu'nun esnafın zor durumlarında çözüm üretebileceğine işaret etti.

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