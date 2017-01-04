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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:17


EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılım için belli kriterlerin getirilmesi gerektiğini savundu.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın gelecek kuşaklara aktarılması ve daha iyi şekilde düzenlenmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Gürkan, burada çayıra çıkacak pehlivanların yöre güreşlerinde belli başarılar elde etmesi gerektiğini bildirdi.

Kırkpınar'a katılacak pehlivanların belli bir başarı süzgecinden geçmesi gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar, yağlı güreşlerin olimpiyatıysa, her zembilini alan pehlivan doğrudan Kırkpınar'da güreşmemeli. Yıl içerisinde yapılan yöre güreşlerini kayıt ve disiplin altına alabilirsek burada yıl içerisinde derece yapmış pehlivanların Kırkpınar'a katılması ve Kırkpınar'daki seçicilik oranının daha yükseğe çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kırkpınar'da derece yapmış başpehlivanlar 45 yaşına kadar, derece yapamamış pehlivanlar da 40 yaşına kadar er meydanına çıkabiliyor. Bunun bir benzerini diğer boylar için yapmamız gerekiyor. Her yağlı güreş yapan pehlivan yağlı güreş çayırına çıkmak istiyor. Bu hakkıdır da. Nasıl milli takıma seçilmek için kriterler varsa, Kırkpınar çayırına çıkma için de bir başarı kriteri olması gerekli."

Gürkan; Edirne, Balıkesir, Karesi ve Elmalı Belediyeleri öncülüğünde Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği kurma çalışmalarında da sona geldiklerini belirtti.

Balıkesir'de 7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek toplantıda yağlı güreşlerin yılın 12 ayına yayılması konusunun görüşüleceğini dile getiren Gürkan, "Kırkpınar'da geçen yılı ilk 8 içinde bitiren güreşçileri kapsayacak 'Pehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor' temasıyla, şehitlerimize olan saygıyı göstermek amacıyla bir organizasyon düzenlemek için bir konuyu konuşacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

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