04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

17 kişilik servise 42 öğrenci sığdırdı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:28

SİVAS (AA) - Sivas'ta, trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik uygulamada, 17 kişilik servise 42 öğrenci aldığı tespit edilen şoför, 199 lira cezaya çarptırıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, öğrenci velilerinin ihbarı üzerine trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik uygulamaların artırıldığını söyledi.

Velilerin şikayetlerini, Başbakanlık İletişim Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne dilekçeyle bildirdiklerini aktaran Gürbüz, "Bu dilekçelerden birinde öğrenci velisi, ilkokulda eğitim gören kızını okula öğrenci servisiyle gönderdiğini ve defalarca uyarmasına rağmen öğrencilerin araca balık istifi doldurulduğunu ifade etmiş. Biz de bu şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi yaptık." dedi.

Yaptıkları denetimlerde vatandaşın haklı olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Gürbüz, "Bu kapsamda 870 aracı denetledik. 152 araca ceza yazdık. 9 kişiyi servis şoförlüğünden, izinsiz servis şoförlüğü yapan 6 aracı da trafikten men ettik. Bir servis aracının ise 17 kişi alması gerekirken 42 öğrenci aldığını tespit ettik ve kameraya kaydettik. Sürücüye servis kurallarına uymadığı için 199 lira ceza yazıldı." diye konuştu.

Gürbüz, denetimlerin aynı sıklıkla devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gül'ün eşinden El Sanatları Merkezi'ne ziyaret
YEREL

VALİ GÜL'ÜN EŞİNDEN EL SANATLARI MERKEZİ'NE ZİYARET
Genç İstihdamı Destekleme Projesi
YEREL

GENÇ İSTİHDAMI DESTEKLEME PROJESİ
Hayat Ağacı Derneği'ne 'hingel' bağışı
YEREL

HAYAT AĞACI DERNEĞİ'NE 'HİNGEL' BAĞIŞI
Karbonmonoksit gazından zehirlenen apartman görevlisi toprağa verildi
YEREL

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN APARTMAN GÖREVLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
Sivaslı ikizlerin TEOG başarısı
YEREL

SİVASLI İKİZLERİN TEOG BAŞARISI
CÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı
YEREL

CÜ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Sivas'ta otomobil devrildi: 7 yaralı
YEREL

SİVAS'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 7 YARALI
Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı
YEREL

SİVASSPOR, OUMARİ İLE YOLLARINI AYIRDI

Ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı: 7 yaralı
YEREL

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜSÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI: 7 YARALI
Doğalgaz tesisatına izinsiz müdahale ölümle sonuçlandı
YEREL

DOĞALGAZ TESİSATINA İZİNSİZ MÜDAHALE ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anısına sergi açıldı
YEREL

SİVAS'TA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA SERGİ AÇILDI
YEGİTEK Genel Müdürü Tırnakçı'dan, Vali Gül'e ziyaret
YEREL

YEGİTEK GENEL MÜDÜRÜ TIRNAKÇI'DAN, VALİ GÜL'E ZİYARET
Vali Gül'ün eşinden Gıda Bankası'na ziyaret
YEREL

VALİ GÜL'ÜN EŞİNDEN GIDA BANKASI'NA ZİYARET
ÇEDAŞ, Yozgat'ta öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı
YEREL

ÇEDAŞ, YOZGAT'TA ÖĞRENCİLERE ENERJİ TASARRUFUNU ANLATTI
Sigortalıların borç ödeme süreleri uzatıldı
YEREL

SİGORTALILARIN BORÇ ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Sivas'ta 28 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

SİVAS'TA 28 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Milli Eğitim Bakanlığı ile CÜ arasında işbirliği protokolü
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE CÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ SORUŞTURMASINDA 5 GÖZALTI
Sivas'ta FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ DOKTOR TUTUKLANDI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sivas'ta 19 kaçak yakalandı
YEREL

SİVAS'TA 19 KAÇAK YAKALANDI