17 kişilik servise 42 öğrenci sığdırdı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik uygulamada, 17 kişilik servise 42 öğrenci aldığı tespit edilen şoför, 199 lira cezaya çarptırıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, öğrenci velilerinin ihbarı üzerine trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik uygulamaların artırıldığını söyledi.

Velilerin şikayetlerini, Başbakanlık İletişim Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne dilekçeyle bildirdiklerini aktaran Gürbüz, "Bu dilekçelerden birinde öğrenci velisi, ilkokulda eğitim gören kızını okula öğrenci servisiyle gönderdiğini ve defalarca uyarmasına rağmen öğrencilerin araca balık istifi doldurulduğunu ifade etmiş. Biz de bu şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi yaptık." dedi.

Yaptıkları denetimlerde vatandaşın haklı olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Gürbüz, "Bu kapsamda 870 aracı denetledik. 152 araca ceza yazdık. 9 kişiyi servis şoförlüğünden, izinsiz servis şoförlüğü yapan 6 aracı da trafikten men ettik. Bir servis aracının ise 17 kişi alması gerekirken 42 öğrenci aldığını tespit ettik ve kameraya kaydettik. Sürücüye servis kurallarına uymadığı için 199 lira ceza yazıldı." diye konuştu.

Gürbüz, denetimlerin aynı sıklıkla devam edeceğini belirtti.