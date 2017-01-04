Faraday Future'ın sürücüsüz elektrikli aracı ortaya çıktı

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ANKARA (AA) - Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Faraday Future, sürücüsüz elektrikli aracını görücüye çıkardı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Faraday Future'ın, "FF91" isimli modeli saatte 60 mil (97 kilometre) hıza 2,39 saniyede ulaşıyor.

Faraday'a göre 'FF91' modeli, Tesla'nın 'Model S'inden veya diğer elektrikli araçlardan daha hızlı ivmeleniyor.

Tesla'nın en hızlı modeli ise saatte 60 mil hıza 2,5 saniyede ulaşıyor.

FF91, Las Vegas'daki Tüketici Elektronik Fuarı'nda (CES) görücüye çıktı ancak Faraday, aracı 2018 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Otomobilin ön siparişi için gerekli depozito bedeli ise 5 bin dolar olarak belirlendi.

Faraday Future'ın internet sitesine göre araç dört çeker olup, binden daha yüksek bir beygir gücüne sahip.