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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:31
İstanbul'daki terör saldırısı

EDİRNE (AA) - İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçma girişiminde bulunma ihtimali nedeniyle Edirne'deki sınır kapılarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.

Gümrüklerde görevli polis ekipleri de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla kontrollerini sürdürüyor.

Ayrıca teröristin fotoğrafları pasaport kontrol peronlarına asıldı.

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