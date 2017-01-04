04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:47
DÜZCE (AA) - Düzce'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan T.K'nın ikametine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Evde arama yapan ekipler bilgisayar ve bazı dokümanlara el koyarak T.K'yı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Valiliği mesai saatlerini değiştirdi
YEREL

DÜZCE VALİLİĞİ MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Vali Dağlı bisiklet dağıttı
YEREL

VALİ DAĞLI BİSİKLET DAĞITTI
Sosyal medyadan &quot;FETÖ propagandası&quot; iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADAN "FETÖ PROPAGANDASI" İDDİASI
Başkan Keleş'e Özel eğitim öğrencilerinin ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'E ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ZİYARETİ
Huzurevinde doğum günü kutlaması
YEREL

HUZUREVİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Çemberimde gül oya sergisi açıldı
YEREL

ÇEMBERİMDE GÜL OYA SERGİSİ AÇILDI
Vatandaşlar kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmadı
YEREL

VATANDAŞLAR KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA TEPKİSİZ KALMADI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
2017 yılının ilk toplantısı yapıldı
YEREL

2017 YILININ İLK TOPLANTISI YAPILDI
Otomobille bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL

OTOMOBİLLE BİSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
Düzce Belediye meclisin 2. toplantısı
YEREL

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİN 2. TOPLANTISI
Düzce Üniversitesi bahar dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI BAŞLADI
2017 yılının ilk açık kapı gününü gerçekleştirildi
YEREL

2017 YILININ İLK AÇIK KAPI GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Düzce Kültür merkezinde Çanakkale rüzgarı
YEREL

DÜZCE KÜLTÜR MERKEZİNDE ÇANAKKALE RÜZGARI
Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLER HAYVANLARINA KAVUŞTU
AK Parti Düzce yönetiminden hayırlı olsun ziyaretleri
YEREL

AK PARTİ DÜZCE YÖNETİMİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
Başkan Keleş AK Parti ilçe teşkilatı ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELDİ
Orman muhafaza memurları ve emekliler derneği'nden ziyaret
YEREL

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI VE EMEKLİLER DERNEĞİ'NDEN ZİYARET
Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Karakaş; &quot;Karadaki tekneler Lunapark yüzünden parçalandı&quot;
YEREL

BALIKÇI BARINAĞI KOOPERATİF BAŞKANI KARAKAŞ; "KARADAKİ TEKNELER LUNAPARK YÜZÜNDEN PARÇALANDI"
Başkan Keleş esnafları ziyaret etti demir dövdü
YEREL

BAŞKAN KELEŞ ESNAFLARI ZİYARET ETTİ DEMİR DÖVDÜ
Terör saldırılarına tepkiler
YEREL

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİLER
Düzce'de &quot;Kusursuz Kafe&quot; projesi tanıtıldı
YEREL

DÜZCE'DE "KUSURSUZ KAFE" PROJESİ TANITILDI

Engelsiz Düzce için &quot;Kusursuz kafe&quot;
YEREL

ENGELSİZ DÜZCE İÇİN "KUSURSUZ KAFE"
Bağışladıkları arsaya sağlık ocağı ve 112 merkezi yapıldı
YEREL

BAĞIŞLADIKLARI ARSAYA SAĞLIK OCAĞI VE 112 MERKEZİ YAPILDI