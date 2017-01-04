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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de sosyal medyada terör propagandası iddiası

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:06
EDİRNE (AA) - Edirne’de sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest kaldı.Terör örgütleri DEAŞ ve PKK propagandası yapılan bir videoyu sosyal medyadaki hesabından paylaştığı iddiasıyla dün gözaltına alınan, 7 Haziran'daki genel seçimde HDP’nin Edirne’den milletvekili adayı olarak gösterdiği Sedat Zımba, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zımba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

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