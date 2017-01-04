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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'taki fabrika yangını

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:25

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karasacu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki Suat Özavşar'a ait tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin 4 dakika içerisinde olay yerine geldiğini belirtti.

Yangına 14 araç ve 35 itfaiye personelinin müdahale edildiğini aktaran Küçükönder, "Fabrikanın deposunda bulunan pamuklar alev aldığı için yangına 4 koldan ekiplerimiz müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

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