Pansiyonlu okullar için beslenme rehberi hazırlandı

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ANKARA (AA) - Milli Eğitim (MEB), Sağlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle yemek hizmeti verilen pansiyonlu okullara yönelik, "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" kitabı hazırlandı.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapta, bireylerin yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, okul çağı çocuklarında görülen beslenme ile ilgili hastalıklar, toplu beslenme hizmet süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu süreçlerde uyulması gereken genel hijyen kurallarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Milli Eğitim (MEB), Sağlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan kitap aracılığıyla beslenme eğitimi ile bireylere doğru ve gerçek bilgiler verilmesi, daha doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, yeterli ve dengeli beslenme konusunda öğrencilerin bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.



