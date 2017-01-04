Trafik kazasında topuğunu kaybeden çocuğa yeni topuk yapıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında ayağından yaralanan 10 yaşındaki Haluk Budak'a, 10 saat süren başarılı ameliyatla yeni topuk yapıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesinden Opr. Dr. Fırat Acar, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Budak'ın tedavi amaçlı kendilerine geldiğinde yürüyememe durumuyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Yürümesinde sıkıntı gelişmesi üzerine basabileceği yeni bir topuk oluşturulduğunu belirten Acar, "Yaklaşık 10 saat süren ameliyatla sağ uyluktan alınan dokular damarsal yapıları korunarak mikro cerrahi yöntemlerle ayak topuğuna nakledildi." ifadesini kullandı.

Geçirdiği kaza sonucu ayaklarının üzerinde duramaz olduğunu kaydeden Budak da "Ayak topuğum yoktu. Doktorumun başarılı ameliyatıyla ayak topuğuna kavuştum. Şimdi üzerine basabiliyor, ayakta durabiliyorum. İnşallah yakında futbol da oynayacağım. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.



