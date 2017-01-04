TOSFED, 2017 yılı lisans ücretlerini açıkladı

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Branşlar Uluslararası Ulusal Mahalli Ralli 1.320 lira 825 lira 190 lira Tarihi ralli 1.320 lira 825 lira 190 lira Pist 1.320 lira 825 lira 190 lira Tırmanma - 220 lira 150 lira Rallikros - 220 lira 150 lira Offroad 1100 lira 580 lira 165 lira Drıft - 150 lira 110 lira Kartıng 330 lira 150 lira 85 lira Klasik otomobil 325 lira 150 lira -

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2017 yılı lisans ücretlerini belirledi.2017 sezonunda geçerli olacak sporcu lisans bedelleri ile kulüplerin organizasyon ve yarış aidatları, TOSFED Yönetim Kurulunun onayı ile açıklandı.TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2017 tarihine kadar lisans alan sporculara 2016 fiyatları üzerinden lisanslama yapılacak.2017 sezonu sürücü lisans tescil bedelleri şöyle: