Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 19,50 ila 26,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|19,50
|19,50
|19,50
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|24,56
|23,99
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|26,00
|22,74
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,37
|17,37
|17,37
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,50
|9,50
|9,50
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,15
|0,23
|0,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
HMS: Hazır Müstahsil Satış