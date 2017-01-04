Kahramanmaraş'tan Halep'e yardım konvoyu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta toplanan yardımların yer aldığı 9 tır, Halep'e ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta Kipaş Holding'in bir iplik fabrikasının "Rink" bölümünde çalışan bin 500 işçi ve holding yönetim kurulu tarafından alınan 50 ton gıda malzemesi fabrika bahçesinde yapılan duanın ardından 2 tırla Halep'e doğru hareket etti.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz, törende yaptığı konuşmada, yardım kampanyasının tamamen işçiler tarafından başlatıldığını söyledi.

Yönetim Kurulu olarak bu yardım kampanyasına destek verdiklerini aktaran Öksüz, Kipaş'ın kültüründe var yardımlaşma olduğunu, çalışanlarına böyle duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta Saçaklızade Vakfı ile Özel Beyza Eğitim Kurumları öğrenciler tarafından da Halep'e ulaştırılmak üzere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı tarafından Halep ve Cerablus için başlatılan yardım kampanyasına destek veren Saçaklızade Vakfı ile özel bir eğitim kurumundaki öğrencilerin topladıkları yardım malzemeleri için tören düzenlendi.

Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'ye gönderilen yardım tırlarında herkesin emeğinin olduğunu söyledi.

Demirdöğen, çocukların ümmet bilincinde yetiştirilmesi gerektiğini ve Suriye'ye gönderilen yardımların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Afşin ilçesinde ise Afşin Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 5 tır insani yardım malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ulu Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Afşin'de, Halep için 5 tırlık yardım malzemesinin gönüllü vatandaşların destekleriyle toplandığını belirtti.

Hayrat Vakfı Afşin Temsilcisi Ahmet Doğru ise geçen yıl Bayırbucak Türkmenleri 10 tır gönderdiklerini, bu yıl da Halepliler için 5 tırı hazırlayıp göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.