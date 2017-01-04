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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Kadın çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:54
Kadın çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, 7 kadın çiftçiye 42 büyükbaş hayvan verildi.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, genç çiftçilerin desteklenmesi için başlatılan projeye müracaat eden 48 kişiden başvuruya uygun görülen 7 kadın çiftçi hayvanlarını aldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, genç 7 çiftçiye hayvanlarını teslim ettiklerini söyledi.

Kadın çiftçilerin hayvanlara çocukları gibi bakacağına inandığını ifade eden Yılmaz, "Onlara hayırlı kazançlar diliyorum. Çok güzel bir proje. Çiftçilerimiz bu hayvanlara para ödemiyor, tamamen hibe. Sadece 3 yıl satmama şartı var. Eğer kıymeti bilinirse bu hayvanların sayısı artar." dedi.

Bodrum'un turizm ilçesi olmasına rağmen kırsal kalkınmaya da çok önem verdiklerini belirten Yılmaz, çiftçilerin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Projeden yararlanan çiftçilerden 27 yaşındaki iki çocuk annesi Songül Tüzün ise projeye destek veren yetkililere teşekkür etti.

Hayvanlara en iyi şekilde bakacaklarını ifade eden Tüzün, "Toplamda 6 inek aldım. Onlara en iyi şekilde bakıp buzağılarını alacağız. Hayvanlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Bu hayvanlar aile ekonomimize de katkı sağlayacak." diye konuştu.

Proje kapsamında 6 inek alan 35 yaşındaki Sultan Kütahya da devlet desteğiyle yapılan projeden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Proje sayesinde hayvancılığın daha da gelişeceğini düşündüklerini belirten Kütahya, şöyle konuştu:

"6 inek aldım. Hayvanlarımı çoğaltmaya çalışacağım. Önce turizmde çalışıyordum daha sonra hayvancılıkla ailemi geçindirmeye çalışacağım. Bunlarla birlikte 8 ineğim olacak. Geçimimizi bu şekilde sağlayacağız."

Mumcular pazar yerindeki dağıtım etkinliğinde çiftçiler kura ile Şili'den getirilen büyükbaş hayvanları teslim aldı.

Hayvanların teslimi sırasında çiftçiler zor anlar yaşadı. Kamyondan inmek istemeyen bazı hayvanlar, yetkililerin yardımıyla araçtan indirildi. Bazı inekler ise sahiplerini sürükledi.


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