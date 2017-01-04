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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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FETÖ'cü firari subaydan "Gerekirse Sisi gibi yapacaksınız" talimatı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 20:07

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçen hafta pazartesi başlayan duruşması, sanık ve avukatların kimlik tespitiyle sürdü.

Tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Fatih Akın Arslan, savunmasında, olay günü intikalde kılavuz faaliyeti için görevlendirildiğini söyledi.

Kendisine, "Çardak Hava Meydan Komutanlığına varıp oradan da dönün" şeklinde emir verildiğini dile getiren Arslan, arkasından gelen eski Piyade Kurmay Albay Erol Akman'ın, konvoyun hızının kendisine göre ayarlanması talimatı vermesinden dolayı ise huzursuzluk duyduğunu anlattı.

Arslan, Hava Meydan Komutanlığı Nizamiyesinde görevli astsubayın gelen birliği almak istemediğini, bunun üzerine Akman'ın "Bende emir var, alacaksın" şeklinde konuştuğunu vurguladı.

Yolda aldığı bilgilerden, durumdan şüphelendiğini ifade eden Arslan, şunları anlattı:

"Erol Albay bana ve kendilerini kılavuzlayan astsubaya 'Sen beni kasıtlı yanlış yere getiriyorsun, doğru yere götürmemeniz halinde siz tutuklarım' dedi. Eski Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'e ne olup bittiğini sorduğunda ise bana, 'Birazdan uçak gelecek. Ya Akıncı Hava Meydan Komutanlığının ya da Kara Havacılık Meydan Komutanlığının emniyetini almak için gideceğiz. Sıkıyönetim ilan edildi, biz bunu yerine getireceğiz' şeklinde emir verdi. Daha sonra Ege Ordusu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yüzbaşı Eser Bingül'ü arayarak durumu bildirdim ve yapılan faaliyetin tamamıyla kanunsuz olduğunu söyledim."

Daha sonra görüştüğü Ege Ordusunda görevli Albay Davut Şahin'in kendisine, bulundukları yerden ayrılarak polise ve jandarmaya gitmeleri yönünde talimat verdiğini belirten Arslan, bunun üzerine 8-9 kişilik grupla Hava Meydan Komutanlığından ayrıldıklarını kaydetti.

Nizamiyede bazı rütbeli askerlerle televizyonda haberleri seyrettiklerini vurgulayan Arslan, "Eski Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir, nizamiyeye yanımıza geldi. Bu esnada televizyonda Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmalarına yer veriliyordu. Askeri hattan birisiyle telefonda yaptığı konuşmada, 'Bu ne arkadaş Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmış konuşuyor, halk sokaklara dökülmüş. Gerekirse Sisi gibi yapacaksınız.' dediğine şahit oldum." diye konuştum.

Tutuklu sanık Nazmi Keskin de Çardak'a vardıktan sonra Akman'ın, "Bekleyeceğiz" sözü üzerine şüphelendiğini ifade etti.

Akman'ın, nizamiye önünde gördüğü polislere, "Burası askeri bölge, buradan uzaklaşın" dediğini dile getiren Keskin, "Oradan çıkmak için elimizden geleni yaptık. Ege Ordusunu aradık, kolluk kuvvetlerine gitmemiz söylenince polise teslim olduk." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanıklardan eski üsteğmen A.K. ise savunmasında şunları söyledi:

"Niçin fazla mühimmat aldığımızı sorduğum Erol Albay, eğitim faaliyetinden bahsetti. Daha sonra nizamiyede Fahrettin Yarbay'ın bize doğru geldiğini gördük. O sırada Üsteğmen Hüseyin Öğüt silahına şarjörünü takarak 'Bu şerefsizin ne yapacağı belli olmaz' dedi. Fahrettin Yarbay da alaycı bir tavırla, '155'i arayın, 155'i arayın' diyerek oradan ayrıldı."

- İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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