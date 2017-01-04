Keman virtüözü Markov Bursalı sanatseverler ile buluşacak

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BURSA (AA) - Uluslararası arenada "Kemanın dahi yeteneği" olarak tanınan Alexander Markov, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konuğu olarak bu kentteki sanatseverler ile buluşacak.

BBDSO'dan alınan bilgiye göre, "Paganini'nin varisi" kabul edilen Markov'un şef ve solist olarak katılacağı konserde, Marcello'nun "Obua konçertosundan yaylılar için adagio"su, Bach'ın "Mi majör keman konçertosu", Vitali'nin "Keman ve yaylılar için chaconne"su seslendirilecek.

Markov da, Paganini'nin büyük bir ustalık gerektiren yapıtlarını BBDSO eşliğinde yorumlayacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.