Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,42 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,75
|0,75
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,76
|0,76
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,65
|7,65
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,20
|5,30
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,33
|5,05
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|3,30
|4,00
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8.60
|8.60
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Keten tohumu
|Kg
|2,20
|2,40
|TTS
|Pamuk çekirdeği yağlık
|Kg
|0,64
|0,75
|TTS
|Pamuk çekirdeği yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Küspeler
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,60
|0,60
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,15
|9,55
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11, 30
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|13,00
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|2,42
|2,42
|MTS
|Pamuk roll Ege st - 1
|Kg
|5,90
|5,90
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,43
|4,43
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,30
|4,70
|TTS
|Çörek otu
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış