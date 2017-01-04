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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

04 Ocak 2017 Çarşamba, 20:48

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,42 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,750,75MTS
Mısır yemlikKg 0,760,76MTS
Mısır yemlik Kg 0,70 0,70 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,800,80MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg 7,657,65MTS
Yağlı tohumlar



Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,20 5,30 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 3,33 5,05 MTS
Ay çekirdeği çerezlik iç Kg 3,30 4,00 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg8.608.60TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,506,50TTS
Haşhaş tohumu sarıKg 9,009,00 TTS
Keten tohumu Kg 2,20 2,40 TTS
Pamuk çekirdeği yağlık Kg 0,64 0,75 TTS
Pamuk çekirdeği yemlik Kg 0,80 0,80 TTS
Yer fıstığı içKg10,0010,00TTS
Küspeler



Ay çekirdeği küspesiKg 0,600,60 TTS
Kuru meyveler



Leblebi sarı (8 mm)Kg8,008,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,159,55TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11, 30 11,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg12,0013,00TTS
Leblebi kaplamalıKg 8,008,00 TTS
Tekstil hammaddeleri



Pamuk çekirdekli EgeKg 2,42 2,42 MTS
Pamuk roll Ege st - 1 Kg 5,90 5,90 TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,43 4,43MTS
KekikKg4,304,70TTS
Çörek otuKg10,0010,00TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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