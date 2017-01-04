FETÖ esnafı "Yardım etmezsen Allah sana ceza keser" diye korkutmuş

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EDİRNE (AA) - Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iş adamları ve esnaflara yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan Çetin Avcı, Mahmut Kurt, Fahrettin Top, Murat Topçu, Beytullah Baykal, Ali Süerkan, İbrahim İplikçioğlu, Kenan Yakar, Osman Okuyan, Osman Sağlık, Seçkin Kalmaz, Selçuk Kapuska, Tarık Altıerler, Fatih Görkem Yördem, Salih Öztürk ile tutuksuz yargılanan İbrahim Arslan, Özge Yördem, Şener Sanal, İsmail Fındık, Sedat Dertli ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Nesrin Bulut ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık Osman Okuyan, savunmasında, 2010 yılında Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak amacıyla Edirne'ye yerleştiğini söyledi.

Mali müşavirliğini yaptığı şirketleri İstanbul'daki bir arkadaşından bu tarihte devraldığını aktaran Okuyan, "Meriç, Arda, Gökkuşağı ve bağlı şirketlerin mali müşavirliğini yaptım. 9 Haziran'da mali müşavirliğini yaptığım 4 şirkete kayyum atandı" dedi.

Hakkındaki suçlamaları iddianameden öğrendiğini ve kabul etmediğini belirten Okuyan, şunları kaydetti:

"Ben şirketlerle aramızda yaptığımız sözleşmeye göre görevimi yaptım. Sözleşmeler temin edilebilir. Sözleşme dışında başka bir görevim ve faaliyetim olmadı. Müşterilerim sosyal çevremizden dolayı çok farklı olabilir. Müşterilerin sosyal çevresi de bizi ilgilendirmez. Mesleki faaliyetimi profesyonel olarak yaptım. Şirketlerin kanun dışı faaliyetlerinden nedense ben suçlanıyorum.

Ben sadece bana sunulan kayıt ve belgelerden sorumluyum. Görmediğim belgelerden benim sorumlu tutulmamam gerekir ki bana sunulan kayıt ve belgelerde kanun ve hukuk dışı belge yoktu. Ayrıca bu belgeler ve kayıtlar sürekli denetlenmektedir ve bu zamana kadar kanun dışı bir duruma rastlanılmamıştır. Şirketin bazı elemanlarının benim yanımda çalıştığı görülmektedir. Ancak bu kişiler staj yapmak için başvurmuştu ve ilişkimiz sadece bu yöndeydi. Bir daha kendileriyle ilişkim ve görüşmem olmadı."

Okuyan Bank Asya'daki hesabının ise mali müşavirlik ödemesi karşılığı olduğu yönünde savunma yaptı.

-"Yardım etmezsen Allah seni cezalandırır"

Tutuksuz sanık Şener Sanal ise bahse konu şirket hisselerini, rahatsız durumlar olduğu için 2009 yılında devretmek istediğini ancak kendisini oyaladıkları için 2013 yılında devredebildiğini belirtti.

Yardım etmezse Allah'ın kendisini cezalandıracağı yönünde yaptıkları korkutma yöntemlerini denediklerini ifade eden Sanal, "Yardım talepleri oldu. Yardım etmezsem Allah'ın ceza keseciğini söylediler. Benim lokantama getirecekleri kişilerden pay istediler. Hem Allah rızası için iş yapacak, adam getireceksin ama pay da isteyeceksin. Benim kabul edeceğim bir husus değildir. Bu tarihten sonra benim dükkanıma gelen kişi ya da grup olmadı" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti sanık savunmalarına yarın devam edilmesine karar verdi.