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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'daki FETÖ/PDY davası

04 Ocak 2017 Çarşamba, 21:16

BURSA (AA) - Bursa'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çoğu eski polis 36'sı tutuklu 71 sanığın yargılandığı ve 3 gün sürecek davanın ilk celsesi görüldü.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 28 sanık ve avukatları katıldı.

İlk duruşmada, savunma yapan ve iddianamede de itirafları yer alan eski polis memuru Veli Y'nin sözleri dikkati çekti.

Daha önce savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddeden ancak cezaevindeyken itirafta bulunan Veli Y, 2001'den 2016 Mart ayına kadar "cemaat içinde bulunduğunu, 2016 Mart ayında ayrıldığını" söyledi.

- "Yıllık izine bile çıkacağımız zaman önce bizden sorumlu abiye söylüyorduk"

İtirafçı eski polis Veli Y, emniyette çalışırken yıllık izne çıkarken bile cemaat içindeki sorumlulara bilgi verdiklerini aktararak, "Bize 'İtaat et huzur bul' derlerdi. Yıllık izine bile çıkacağımız zaman önce bizden sorumlu Abdullah Can abiye söyleyip alıyorduk. Hatta bize istişarelerde bir çorap dahi alacaksanız bile cemaatin istişare heyetine sorarak alın, danıştığınızda yanlış veya hatalı bir karar alınsa bile bir sevap alıyorsun dediler." diye konuştu.

FETÖ'nün, üyelerinin dini duygularını nasıl istismar ettiğine de değinen itirafçı sanık, şöyle devam etti:

"Örnek olarak 'Uhud savaşında istişare heyeti Peygamber Efendimiz'in fikrine karşılık Uhud'da savaşmak istemiş ve Efendimiz buna uymuş' olayı sürekli bize empoze edildi. 2016 nisan ayında, 2014 genel seçimlerinde HDP'ye oy istenmesi, Bank Asya'ya para yatırmak için, başka bankalardan faizle kredi çekilmesini istemeleri ve diğer olaylar yüzünden cemaatten soğudum ve ayrıldım."

Mahkeme başkanının, "7 yaşındaki çocuk bile sevabı Allah'ın verdiğini bilir. Kim size bu sevabı yazıyor, nasıl inanıp hala bu örgütte kalabiliyorsunuz?" sorusuna Veli Y, "Bize hep istişareyi empoze ettiler, 15 Temmuz'dan sonra cemaatte geçirdiğim yılların boşa olduğunu, bunun dini olmadığını, bunların Allah rızası adına iş yapmadığını anladım." ifadelerini kullandı.

İtirafçı eski polis Veli Y, FETÖ'nün emniyet mensuplarını nasıl kazanmaya çalıştığını da anlattı.

FETÖ'nün bu konuda çeşitli yöntemler kullanıldığını belirten Veli Y, şöyle konuştu:

"İstişare toplantısında, polis memurlarının cemaate yakınlığı tartışılıyordu, mesela kurumlar arasında hangi kurumda daha çok cemaat mensubu olduğuna dair çalışmalar yapılıyordu. İlgili olanları cemaate kazandırmaya çalışıyorduk, kişinin ilgisine göre futbol maçı, tarihi gezi, maklube yemeği gibi etkinlikler düzenleniyordu. 3 not alanlar sohbetlere çağrılıyordu, risaleler ve Gülen'in yazdığı kitaplar okunuyordu."

- Gülen'in ByLock mesajı

Veli Y, örgütün haberleşme için kullandığı bazı programlardan da bahsetti. ByLock üzerinden Fetullah Gülen'in bazı talimatlarının da kendilerine ulaştırıldığını aktaran itirafçı sanık, "Okuduktan sonra hemen siliniyordu bunlar. 17-25 Aralık'tan sonra MİT tarafından takip edildiğimiz söyleniyordu, bu süreçten sonra görüşmeler oldukça azalmıştı. Yine bu süreçten sonra Fetullah Gülen'in 'Üzerimize çok güçlü geliyorlar, sarsılacağız ama yıkılmayacağız' yönünde mesajı gelmişti ByLock'tan."

Cezaevinde kendilerine itirafçı olmamaları konusunda telkinde bulunulduğunu da aktaran sanık Veli Y, "Abdullah Can ve Oktay Kaya, bana 'Sakın bir şeyler söyleme, kendini yakma' dediler. Ben 'Cumhuriyet Başsavcılığına Bank Asya ile ilgili ek ifadeye gidiyorum.' dedim koğuşta. Oktay Kaya da 'Ağzından bir şey kaçırma, kendini yakma.' dedi."

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Duruşma yarınki celseyle devam edecek.

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