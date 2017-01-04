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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 21:41
Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu

ANKARA (AA) - Yazar Rasim Özdenören, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çınaraltı Sohbetleri"nde, gençler ile bir araya geldi.

Özdenören, Hece Yayınlarında düzenlenen etkinlikte, deneyimlerini paylaştı.

Gençlere, yazma konusunda ısrarcı olmalarını öneren Özdenören, öğrencilere yazmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Özdenören, başlarda Varlık, Türk Sanat ve Yedi Tepe dergilerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki yayınlara yazılar gönderdiğini belirterek, bunlar yayımlanmasa bile hiçbir zaman yazmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Etkinliğe, KYK Ankara Müdürü Ferhat Türkoğlu ve öğrenciler katıldı.

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