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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da 4 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:10

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 farklı olayda 4 kişiyi tabancayla yaralayan firari zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre,ihbar üzerine Yeniceköy Mahallesi'ne gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında önce, Bursa-Ankara Karayolu Kalburt mevkisinde Mehmet Y. ile İlker Y'yi ardından da Yenice Mahallesi'nde Yunus A. ve Mehmet D.'yi yaralayan Emre D'yi, gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 800 TL sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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