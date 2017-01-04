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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:59

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve yurt dışına çıkmayı planlayan bazı kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir eve operasyon düzenleyen ekipler Afganistan uyruklu 15 kişiyi yakaladı. Söz konusu kişiler ifadeleri alınmak üzere Yabancılar Büro Amirliğine götürüldü.

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine götürülme bahanesiyle kişi başı bin dolar ödediği öğrenilen göçmenlerin, İran üzerinden Türkiye'ye geldikleri, Van ve Antalya'da bir süre kaldıkları öğrenildi.

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