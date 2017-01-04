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Hizbullah'tan Rus heyetine engel

04 Ocak 2017 Çarşamba, 23:47

ŞAM (AA) - Suriye'de başkent Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ni kuşatan Hizbullah milisleri, bölgeye girmek isteyen Rus heyete engel oldu.

AA muhabirinin, Barada Vadisi'ndeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bölge sakinleri Rus yetkililer ile temasa geçerek, bölgedeki durumun ve ateşkesin uygulanıp uygulanmadığının tespiti için davette bulundu.

Başkent Şam'ın ana içme suyu kaynaklarından Ayn el-Fica'nın onarımının başlaması için teknik ekip ile Barada Vadisi'ne doğru yola çıkan, aralarında 4 Rus subayın da bulunduğu heyet, muhaliflerin kontrolündeki kontrol noktasında beklemeye başladı. Hizbullah güçleri, heyettekileri ve beraberindekileri Deyr Kanun'daki kontrol noktasında durdurdu. Bölgeye girmesine izin verilmeyen heyet Şam'a döndü.

Öte yandan, Esed rejimi ile Hizbullah'ın bölgeye yönelik saldırıları bugün de devam etti. Suriye ordusuna ait askeri helikopterler gün içerisinde Barada Vadisi'ndeki köyleri varil bombasıyla vurdu.

Rejim ve Hizbullah milislerinin havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Barada Vadisi'nde 23 Aralık'tan beri 30'ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve Hizbullah, Halep'in merkezini tamamen ele geçirdikten sonra, saldırılarını temmuz ayında kuşatma altına aldığı Barada Vadisi'ne yoğunlaştırmıştı. Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ve 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin en fazla ihlal edildiği nokta bu bölge olmuştu.

- Barada Vadisi'nin konumu

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.

Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, Hüseyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra köylerini muhalifler kontrol ediyor.



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