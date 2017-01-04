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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Basketbolda maçın ardından

04 Ocak 2017 Çarşamba, 23:54
Basketbolda maçın ardından


UŞAK (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 11. maçında sahasında Polonya'nın Rosa Radom takımını 96-76 yenen Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, oyuncularının iyi müdafaa yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını galibiyetten dolayı kutladı.

Bulkaz, karşılaşmaya tam kadro olarak çıktıklarını ve sahada bir takım olarak mücadele ettiklerini belirterek, "Uzun zamandır bir arada oynamadığımız için bugün takım olmaya çalıştık. Takımım çok iyi müdafaa yaptı ve çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttı. Keyifli bir basketbol oldu." dedi.

Zach Asuguste'nin karşılaşmada iyi bir performans sergilediğini ifade eden Bulkaz, "Asuguste'nin performansı bizi çok mutlu etti. Biz Asuguste'nin iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk, neler yapabileceğini biliyorduk. Ama tabi ki ilk defa Avrupa'ya gelen bir oyuncunun hemen performans göstermesi zor. Ama Asuguste bu maçta gerçek performansını ortaya koydu. Takımım çok iyi müdafaa yaptı ve çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttı. Keyifli bir basketbol oldu." diye konuştu.


- Rosa Radom cephesi


Rosa Radom Başantrenörü Wojciech Kaminski, yaptıkları basit hatalar sonucu maçı kaybettiklerini ifade etti.

Muratbey Uşak'ı tebrik eden Kaminski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizden daha iyi oynadılar. Bizim özellikle ikinci yarıda yaptığımız gereksiz top kayıpları onların hızlı hücumundaki kolay sayılarını getirdi, bu maçı kaybetmemiz için en büyük sebepti."


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