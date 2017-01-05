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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:00

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 5 öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçebey Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenler A.T, B.H, S.K, A.S.B. ve Z.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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