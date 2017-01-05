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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek Keçiören Metrosu açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(Tekirdağ/11.30/13.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenecek Mehmet Akif İnan'ı anma programına iştirak edecek.



(Ankara/18.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre'de terör mağdurları için yapımı süren konutları, Dicle Nehri Rekreasyon Alanı'nı ve park düzenlemesi çalışmalarını inceleyecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.

- Silopi'de esnaf ve şantiye ziyaretinde bulunacak Özhaseki, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Şırnak/10.30-15.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenleyeceği basın toplantısında, tarımda 2016 yılını değerlendirecek ve 2017 beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)







GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, ilk kez düzenlenen "YÖK Sağlık Söyleşileri" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki "Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı" konulu programa katılacak.

(Samsun/13.30)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Maccabi FOX-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.

(İstanbul/20.30/Tel Aviv/22.05)

2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsrail'in Hapoel Mate takımıyla karşılaşacak.

(Nahariya/18.30)





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