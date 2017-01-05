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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Rybka ve Seleznyov resmen Kardemir Karabükspor'da

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:03


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, daha önce ön anlaşmaya vardığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ve Shakhtar Donetsk'den forvet Yevhen Seleznyov ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Rybka ile Seleznyov, takımın kamp yaptığı otelde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le bir araya geldi. İki futbolcu da kendilerini 2,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tankut, törende yaptığı konuşmada, iki oyuncunun iyi bir kariyere sahip olduğunu ve takıma katkı sağlayacaklarını umut ettiklerini belirterek, hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Oleksandr Rybka ise kendisi için yeni bir ligin ve tecrübenin başladığını aktararak, "Her şeyin iyi olması için elimden geleni yapacağım. Bir şeyler söylemek için henüz erken ama kendimi göstereceğim." açıklamasını yaptı.

Seleznyov da taraftarların kendilerini desteklemesini isteyerek, "Türkiye'deki taraftarları ve futbola ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.


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