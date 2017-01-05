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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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TBMM'de onaylanan Afganistan tezkeresi Resmi Gazete'de

05 Ocak 2017 Perşembe, 05:39

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra ettiği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi için TBMM kararıyla hükümete verilen izin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tezkere, TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak tarihinde kabul edilmişti.

TBMM tarafından 6 Ocak 2015'te kabul edilen hükümete izin verilmesine ilişkin karar, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesinin yanı sıra yine aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin söz konusu misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak'ta kabul edilen karar doğrultusunda hükümete bu konuda verilen izin süresi 6 Ocak 2017'den itibaren 2 yıl uzatıldı.

NATO ile devlet ve hükümet başkanlarının geçen sene 8-9 Temmuz'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen zirvede 2016 yılı sonrasında da misyon kapsamında Afganistan'a sağlanan katkının sürdürüleceğinin taahhüt edildiğine işaret edilen kararda, Türkiye'nin misyona katkısının devam ettirilmesinin Afganistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'nin bölgede izlediği faal dış politikasının doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

"Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye, Afganistan'ın milli birliği ve bütünlüğü ile bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olmuştur." ifadesine yer verilen kararda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı yardım programlarından birinin Afganistan'da yürütüldüğü vurgulandı.

Afganistan'a sağlanan uluslararası destek kapsamında, Afgan hükümetinin güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve bu ülkenin kendi güvenlik kabiliyetlerinin teşkil edilmesi amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) adlı çok uluslu güç oluşturulmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001'deki Bon Konferansı sonuçları uyarınca oluşturulan ISAF'ın stratejik komuta, kontrol ve eş güdümü, NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003'te aldığı karar uyarınca bu tarihten itibaren NATO tarafından yürütülüyor.

TSK, 10 Ekim 2001 tarihli ve 722 sayılı TBMM kararının hükümete verdiği yetki temelinde Afganistan'daki ISAF harekatının başından beri görev almayı sürdürüyor.

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