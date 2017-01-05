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Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca ...
05 Ocak 2017 Perşembe, 08:45
Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar ateş altına alınarak 74 hedef imha edildi, biri sözde DEAŞ emiri 20 terörist etkisiz hale getirildi.