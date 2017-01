GÜNDEM / 5 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.- Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katılacak.(Ankara/16.00/12.00/11.00/18.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.(Tekirdağ/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenecek Mehmet Akif İnan'ı anma programına katılacak.(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre'de terör mağdurları için yapımı süren konutları, Dicle Nehri Rekreasyon Alanı'nı ve park düzenlemesi çalışmalarını inceleyecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.- Silopi'de esnaf ve şantiye ziyaretinde bulunacak Özhaseki, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.(Şırnak/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenleyeceği basın toplantısında, tarımda 2016 yılını değerlendirecek, 2017 beklentilerini açıklayacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Sağlık Söyleşileri" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki "Sağlıkta Şiddet, Hekime Saygı" konulu programa katılacak.(Samsun/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Maccabi FOX-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.(İstanbul/20.30/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)2- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsrail'in Hapoel Mate takımıyla karşılaşacak.(Nahariya/18.30)ÖZEL HABER1- "Avrupa Birliği ile maalesef bir güven bunalımı var"- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "(AB ile ilişkiler) AB ile maalesef bir güven bunalımı var. Ama şu anda her şey ortada. Bu konuda esasen AB'nin bir karar vermesi lazım. Bize de dürüst davranması lazım. Bizim beklentimiz bu. Dürüst olalım birbirimize. Ne istiyorsak söyleyelim, istiyorsak da istemiyorsak da. Ondan sonra herkes yoluna devam eder"- "AB vize serbestisini terör ile ilgili kanunlara bağlarsa o zaman bu gerginlikler devam eder"- "(Kıbrıs müzakereleri) Bizim anlayışımız ortada ama Rum tarafının da bu iradeyi ortaya koyması gerekiyor. Birçok fasılda daha açık noktalar var, bunlara odaklanmak yerine Türkiye'nin garantörlüğü ve güvenlik konularını gündeme getiriyorlar. Bu son derece yanlıştır"- "Biz yapıcı yaklaşıyoruz, yapıcı yaklaşmaya da devam edeceğiz. Ne Annan'da ne de bu süreçte Mont Pelerin'de masadan kalkan, kaçan biz olmadık. Çünkü biz kendimize de güveniyoruz, tezlerimiz son derece nettir. Bu anlayış olursa çözüm olur"(Zuhal Demirci-Ecenur Çolak-Fatih Hafız Mehmet/Ankara)2- "Bu kadar yüksek BES teşviki dünyada yok"- Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu:- "(Bireysel Emeklilik Sistemi) 100 lira yatırıyorsunuz, 25 lira alıyorsunuz, bir de bu yatırım aracında değerleniyor, yüzde 10 da bunu koysanız 135 lira oluyor. Bu fırsat dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın her tarafında teşvikler var ama yaptığımız araştırmalarda bu kadar yüksek teşviğe Türkiye'den başka ülkede rastlamadık"- "Çalışanların sistemden çıkmasını tavsiye etmiyoruz. Bu büyük bir fırsat, yüzde 3 çalışan maaşından kesinti olacak ama karşılığında devlet yüzde 25 katkı verecek. Bin lira da bonus verecek. Bu, tasarrufun düşük olduğu ülkemizde insanlar için çalışma hayatı sonunda ciddi bir tasarruf imkanı olacak"(Kadir Yıldız/Kocaeli)3- Restoranların "bir kısmı açık" alanlarında da sigara içilemeyecek- Sağlık Bakanlığınca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında "açık alan" düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasaklanacak- Sağlık Bakanı Recep Akdağ:- "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak"- "Sigara içme oranları yüzde 31'den yüzde 26'lara düştü ancak gençlerde sigara içme oranlarında artış yaşandı"(Yeşim Sert Karaaslan/Duygu Yener-Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.