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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:34

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 6 hedef vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca dün 18.59-19.18 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen harekatta, terör örgütüne ait 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Savaş uçakları, harekatın ardından emniyetle üslerine döndü.

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