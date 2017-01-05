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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da kültür sanat

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:58

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Memurin Faslı" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Coşkun Irmak'ın yazdığı, Enis Yıldız'ın yönettiği oyunun dekorunu Sertel Çetiner, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını ise Nihat Bahar yaptı.

Emre Ön, Mert Hürol, Fatma Kum, Selin Poyraz, Burak Fındıkçı, Mahir Elvan gibi oyuncuların oynadığı eser, geleneksel ortaoyunu tiplerinden Pişekar ve Kavuklu'nun çevresinden sahneye aktarıldı.

Oyunun birinci bölümünde memurun düşle gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybettiği, ikinci bölümde eski zamanlarda vali olmak isteyen birinin uğraşmadan emeline ulaşması ironik biçimde anlatılıyor. Üçüncü bölümde de bir patlıcan mevzusuyla menfaatlerin dört nala koşumu seyirciye aktarılıyor. Oyunun kalan bölümlerinde ise öğretmen-öğrenci, amir-memur, patron-işçi ve hatta iki sevgili arasındaki düzene sitem, güldürü ögeleriyle sıralanıyor. Eşek olarak ölen birinin insan olarak dirilmesi, bir memurun hayatının eskiden ne kadar zor olduğu tüm oyun boyunca ele alınıyor.

Oyun, 7 Ocak Cumartesi gününe kadar seyirciyle buluşacak.

- "Midas'ın Kulakları" turnede

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Midas'ın Kulakları" oyunu ile Adıyaman turnesine çıkacak.

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Banu Manioğlu, Duygu Dokgöz, Yavuz Topçuoğlu, Ahmet Uzuner, Taha Mataracı, Gürkan Erarslan ile Elvan Tibukoğlu rol alıyor.

Işık tasarımı Nihat Bahar, dekoru Hakan Dündar, kostümleri İnci Kangal'a ait "Midas'ın Kulakları" oyununun konusu özetle şöyle:

"Hangimizin müziği daha üstün diye kapışan iki tanrı, Frigya Kralı Midas'ı hakem ilan etmeye karar verir. Keçi Ayaklı Pan ve Güneş Tanrı Apollon'un yarışında karar merci olarak onurlanacağını sanan Midas, bir tanrıya kazandırırken ötekine kaybettireceğinin ayırdına varamaz. Müzikten anlamadığı gerekçesiyle eşek kulaklarıyla cezalandırılan Midas'ın başına gelenler, bununla da kalmayacaktır. Midas ve gizini paylaştığı berber bu sırrı saklamak istese de bütün yurtta çalkantıları duyulur."

Oyun, cuma ve cumartesi günü Adıyaman'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


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