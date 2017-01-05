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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Halep'ten sivillerin tahliyesi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:08

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e ulaştı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 408'e ulaştı, yaralılardan 118'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye getirilen yaralılardan 59'unun hayatını kaybettiği, 151'inin Malatya, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Konya'ya sevk edildiği, 86'sının ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.


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