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KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında, Tiyatro Alkış tarafından "Pinokyo" adlı müzikal çocuk oyunu sahnelenecek.

Oyun, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, 7 Ocak saat 12.00 ve 15.00'te ücretsiz izlenebilecek.

Tiyatro Alkış'ın diğer oyunu "Bir Kümes Müzikal" de miniklerin beğenisine sunulacak.

Oktay Şenol'un yazıp yönettiği iki perdelik oyun, aynı salonda 8 Ocak saat 12.00 ve 15.00'te izleyicisinin karşısında olacak.

Küçük bir çiftlikteki kümeste yaşayan hayvanların konu alındığı oyunda, şarkılar eşliğinde barış ve dostluk mesajları veriliyor.

Öte yandan, sanatçılar Melihat Gülses ile Halil Necipoğlu, Sarıkamış şehitleri anısına 7 Ocak'ta Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

- Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" oyununu seyirciyle buluşturacak.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30, 7 Ocak Cumartesi günü 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.