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VAN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İlikerden, il dışından gelen sevkli hastaların mağdur olmaması için "İl Dışı Hasta Kodlaması" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

İlikerden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde tuttuklarını söyledi.

Hastalara kaliteli ve modern hizmet vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İlikerden, bu kapsamda il dışından gelecek alanında uzman profesörleri ekipleriyle birlikte misafir edeceklerini ve hastane ekibine eğitim vermelerini sağlayacaklarını kaydetti.

- "İl Dışı Hasta Kodlaması" projesi

İlikerden, hastanenin bölgede 5 milyon kişiye hizmet verdiğini, hekim ve yardımcı sağlık personeli anlamında Sağlık Bakanlığınca desteklendiğini vurguladı.

İl dışından gelen sevkli hastaların mağdur olmaması için "İl Dışı Hasta Kodlaması" projesini hayata geçirdiklerini anlatan İlikerden, "Proje kapsamında hastalarımıza muayene, tetkik, görüntüleme gibi hizmetleri almalarında öncelik tanıyacağız." diye konuştu.

Bu işlemleri hastane bünyesinde kurdukları birimin takip ettiğini aktaran İlikerden, bu sayede hasta mağduriyetini en aza indirmeyi planladıklarını dile getirdi.

- Kanser oranı yüksek

Bölgede farklı nedenlere bağlı mide ve yemek borusu kanseri oranının yüksek olduğuna dikkat çeken İlikerden, şunları kaydetti:

"Artık çağımızda kapalı ameliyatlar, hastanın konforu, yoğun bakım sürecinin kısaltılması, ameliyat izi, enfeksiyon ve ameliyat yeri fıtığının olmaması için tercih edilen çok modern bir teknik. Hastanemiz de birimleriyle ciddi bir kanser merkezi şeklinde yapılanmış durumda. Bölgemizdeki mide ve yemek borusu kanserinin diğer bölgelere göre daha fazla görülmesi de ilgimizi arttırıyor. Bu konudaki çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz."



