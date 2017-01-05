Sokak köpeklerinin saldırdığı Suriyeli çocuk ölümden döndü

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ANKARA (AA) - Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, olay önceki gün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ekmek almak için markete giden 12 yaşındaki Suriyeli C.S, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpekler, yere düşen çocuğun kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sokak köpekleri uzaklaştırılırken, yaralanan çocuk, vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan C.S'nin kafasındaki ve vücudunun diğer bölgelerindeki yaralar tedavi edildi. Hastane yetkilileri, tedavisine devam edilen C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, Suriyeli aile de çocuklarının, vatandaşların yardımıyla ölümden döndüğünü belirtti.

Altındağ Belediyesi yetkilileri de sokak köpekleri ile ilgili vatandaşlardan çok şikayet geldiğini, bu konuda gerekli önlemlerin alınması yönünde büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi. İlçenin birçok noktasına sokak köpekleri için yem bırakıldığını, kısırlaştırma çalışmaları yapıldığını, zor durumdaki sokak köpeklerinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, yaşanan bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.







