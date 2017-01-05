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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Yardımda bulununca davalık olmaktan kurtuldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:53

TRABZON (AA) - Trabzon'da damadının arkadaşına telefonda hakarette bulunduğu öne sürülen kişi, Cumhuriyet Başsavcılığının "uzlaşma" teklifi üzerine "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na yardımda bulununca hakkında dava açılmadı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl mart ayında, G.Y'nin, aile içi bir meseleden dolayı yardımcı olmak istediği arkadaşının Erzurum'da yaşayan kayınpederi F.K'yı aradığı, bu kişinin telefonda kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında şikayette bulunduğu, bunun üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sırasında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca, hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bunun üzerine G.Y. ve F.K'yı bir araya getiren uzlaştırmacı, taraflarla müzakerelere başladı. Müzakereler sonrasında uzlaşmayı kabul eden G.Y, F.K. ile bir şartla uzlaşabileceğini beyan etti. 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza yönelik Başbakanlıkça başlatılan yardım kampanyasına SMS yoluyla cep telefonundan bağış yaparak yardımda bulunan F.K, uzlaşarak davalık olmaktan kurtuldu."

Açıklamada, uzun süren davalarda öngörülen uzlaştırma uygulaması kapsamında bugüne kadar uygulanan yaptırımların dikkati çektiği ifade edilerek, Trabzon'da uzlaşmaya vararak ceza almaktan kurtulan tarafların uzlaşma konularından bazıları şöyle sıralandı:

"Elektrik işi verdiği iş yerinin sahibiyle tartışan bir kişi, Trabzon Çocukevleri Sitesine basketbol ve futbol topu yardımı sonucunda uzlaştı. Suriye uyruklu çocuğa çarpan araç sürücüsü, çocuğun ailesine maddi yardım yapınca davalık olmaktan kurtuldu. Trafik kazası sonucu iki kardeşi yaralayan araç sürücüsü, Lösemili Çocuklar Vakfına yardım yapınca ceza almaktan kurtuldu."

Geçen yıl 350'yi aşkın kişinin uzlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uğraşma uzlaş' sloganıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uzlaştırma Bürosu'nun, UYAP'dan aldığı istatistiklere göre 2016 yılında 350'yi aşkın vatandaşın uzlaştırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de kabul edilen ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan yasa değişikliği ile uzlaştırma kavramının daha kapsamlı olarak ele alındığı da yetkililerce ifade edildi."

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