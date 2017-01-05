05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçük yürekler Mehmetçik için attı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:55

BURSA (AA) - Bursa'da bir ortaokulun öğrencileri, okula adı verilen Erman Aydın'ın şehit düştüğü Tunceli'deki karakola, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan geçici birlikler ile yakın zamanda şehitler veren Kayseri'deki 1. Komando Tugayı'nda görevli askerlere moral vermek için harçlıklarını biriktirip aldıkları kestane şekeri ile mektup gönderdi.

Merkez Osmangazi ilçesinde Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İlkokul, Ortaokul-İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrenciler, harçlıklarıyla kestane şekeri aldı.

Öğrenciler, okulun adını taşıyan Jandarma Çavuş Erman Aydın'ın görev yaparken 2010 yılında şehit olduğu Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde kurulu Sarıyayla Karakoluna, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısı sonucu şehitler veren Kayseri'deki 1. Komando Tugayı ile Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan geçici birliklerde görevli askerlere moral vermek için mektup da yazdı.

Paketlenen kestane şekerleri ile mektuplar Mehmetçiklere gönderildi.

Okulun müdürü Sebih Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral vermek amacıyla askerlere mektup yazdıklarını söyledi. Öğrencilerin mektupların yanında harçlıklarıyla aldıkları kestane şekerlerini de askerlere gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"1. Komando Tugayındaki askerlerimize, Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize hem de okulumuza ismi verilen Jandarma Çavuş Erman Aydın'ın şehit düştüğü bölgeye yani Nazimiye ilçesindeki karakola da kestane şekerlerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz askerlerimiz için mektup da yazdı.

Öğrencilerimiz her zaman ve her zeminde askerlerimizle beraber olduklarını göstermek için böylesine duyarlı bir davranış gösterdi. Hani deniliyor ya "Üzülmeyiniz sizinledir Allah". Biz de buna inanarak bu duygu ve düşüncelerle bu destekleri vermeye devam ediyoruz. Okulumuzda bin 400 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz harçlıklarını harcamamış bizlere kestane şekeri olarak vermiştir. Biz de bunu askerlerimize gönderdik. Böylece onlarla beraber olduğumuzu göstermiş olacağız."

İLGİLİ HABERLER

Gebe eğitim sınıflarında 5 bin kadın eğitim aldı
YEREL

GEBE EĞİTİM SINIFLARINDA 5 BİN KADIN EĞİTİM ALDI
Bursa'da 4 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
YEREL

BURSA'DA 4 KİŞİYİ TABANCAYLA YARALAYAN ZANLI YAKALANDI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Keman virtüözü Markov Bursalı sanatseverler ile buluşacak
YEREL

KEMAN VİRTÜÖZÜ MARKOV BURSALI SANATSEVERLER İLE BULUŞACAK

Dündar: &quot;2016 Osmangazi'de projelerin gerçekleştiği yıl oldu&quot;
YEREL

DÜNDAR: "2016 OSMANGAZİ'DE PROJELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ YIL OLDU"
Polis kuş uçurtmuyor
YEREL

POLİS KUŞ UÇURTMUYOR
4 bin 300 kişiye kurs verdiler
YEREL

4 BİN 300 KİŞİYE KURS VERDİLER
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Palet altına kalan işçi yaşamını yitirdi
YEREL

PALET ALTINA KALAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU

Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Bursa'yı 115'i aşkın ülkeden 2 milyon kişi izliyor
YEREL

BURSA'YI 115'İ AŞKIN ÜLKEDEN 2 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

Kar yağdı, balık fiyatları tavan yaptı
YEREL

KAR YAĞDI, BALIK FİYATLARI TAVAN YAPTI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
Uludağ'da sis etkili oluyor
YEREL

ULUDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
&quot;En uzun horon&quot; rekorunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyacaklar
YEREL

"EN UZUN HORON" REKORUNU ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE TAŞIYACAKLAR
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
YEREL

YILDIRIMLI MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI AĞIRLADI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU

Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU
Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü
YEREL

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE SİBİRYA KAZI GÖRÜLDÜ
İznik'ten Gölcük'e jest
YEREL

İZNİK'TEN GÖLCÜK'E JEST
GÜNCELLEME - Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

GÜNCELLEME - BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ
Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ