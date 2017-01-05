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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ...
05 Ocak 2017 Perşembe, 11:03
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen 105 askerin eşi hakkında 31 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 74 kişi gözaltına alındı.