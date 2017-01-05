Gebe eğitim sınıflarında 5 bin kadın eğitim aldı

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BURSA (AA) - Sağlık Bakanlığı Doğum Eylem Planı kapsamında Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde açılan gebe eğitim sınıflarında, 2016'da 5 bin kadın eğitim aldı.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğum Eylem Planı" kapsamında tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla eğitim sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, İnegöl Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, İznik Devlet Hastanesi ve Yenişehir Devlet Hastanesinde gebe bilgilendirme sınıfları açıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Proje Koordinatörü Uz. Dr. Elif Güler Kazancı, gebelerin 12. haftasından itibaren doğuma kadar bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin bireysel ve grup şeklinde 3 oturumda verildiğini ifade etti.

Kazancı, şöyle devam etti:

"İlk oturumda gebelik süreci, ikinci oturumda doğum süreci ve doğum ağrısıyla baş etme ve üçüncü oturumda doğum sonu dönem ve yenidoğan bakımı konusunda eğitim veriliyor. Doğum sonrasında da daha öncesinde annelerin almış olduğu lohusalık dönemi ve yenidoğan eğitiminin takibi yapılıyor. Derslere arzu ederlerse eşler de katılabilir. Bizim bu eğitimlerde amacımız doğum algısını pozitif yönde değiştirmek, doğum ağrısı ile başa çıkma tekniklerinin öğretilmesi, gebenin ihtiyaç duyduğu duygusal, psikolojik ve fiziksel destekle kendini güvende hissetmesini sağlamak."

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca başlatılan "Sağlıklı Nesiller için Sağlıklı Başlangıçlar" projesine de değinen Kazancı, pilot hastane seçilen Çekirge ve İnegöl devlet hastanelerinde proje öncesi ve sonrası 6 aylık süreçte normal doğum oranlarının yüzde 19 arttığını sözlerine ekledi.