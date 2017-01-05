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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde çiftliğe FETÖ operasyonu

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:07

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir çiftlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne gelen "FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holdinge ait kamyonla holdinge bağlı çiftliğe geçen yaz kasetler, hard diskler getirilip, yakıldığı ve gömüldüğü" ihbarı üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asilbeyli köyündeki çiftlikte arama yapıldı.

Baran Tarım ve Hayvancılık Çiftliği'nde kazma ve kürekle yapılan aramada, FETÖ elebaşı Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları bulundu. Malzemeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Gözaltına alınan çiftliğin sahibi A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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