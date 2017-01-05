Meksika'da benzin fiyatındaki artışa tepkiler

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XALAPA (AA) - Meksika'da benzin fiyatındaki keskin artış nedeniyle ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenlendi, mağazalar yağmalandı.

Meksika Ulusal Mağazalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Meksiko'da ve ülkenin diğer kentlerinde 79 mağazanın yağmalandığı, 170 mağazanın kapatıldığı ya da kuşatıldığı bildirildi.

Veracruz eyaletinin Gulf Coast kenti ticaret odası da eyalette bakkal, süpermarket ve büyük mağazalar dahil 50 işletmenin yağmalandığını, giysi, gıda, çamaşır makinesi, televizyon, DVD çalar ve buzdolaplarını yağmalayan kalabalığa engel olunamadığını açıkladı.

Veracruz eyalet yönetimi, bölgede takviye polis ekiplerinin görevlendirildiğini, yağmalama olaylarına karışan 14 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde de protestocuların ana yolları kapattığı, lastik yaktığı ve benzin istasyonlarını bastığı belirtildi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, benzin fiyatında yüzde 20'lik artışla sonuçlanan önlemi savundu.

Otobüs, kamyon ve taksi şoförlerinin gösterdiği tepkiyi anlayışla karşıladığını dile getiren Nieto, "Böyle bir önlem almasaydık sonuçları ve etkileri çok daha ağır olacaktı." dedi.

Meksika'da hükümet, benzin ve mazot fiyatlarındaki düzenlemelere son vermişti. Sübvansiyon özelliği taşıyan düzenlemelerin, zengin Meksikalıların haksız kazanç elde etmesine olanak sağladığı savunulmuştu.

Devlete ait petrol şirketi Pemex de Chihuahua, Morelos ve Durango eyaletlerinde yakıt terminallerindeki kuşatmaların devam etmesi halinde bunun Chihuahua ve Baja California havalimanlarındaki faaliyetleri sekteye uğratacağını açıklamıştı.







